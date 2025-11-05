Arnavutluk'un güneyinde Vlora'ya yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Llogara Tüneli'nin ihalesinde yaşananlar, ülkede yeni bir siyasi krizin patlamasına neden oldu.



ÇİVİ ÇAKMADAN 32 MİLYON EURO KAZANACAKLAR



Arnavut gazetesi Politiko'da yer alan habere göre Aralık 2020'de yapılan ihaleyi Arnavut şirketi Gjoka Konstruksion 140 milyon Euro teklifle kazandı ancak ihale iptal edildi. 6 ay sonra yeniden açılan ihaleyi bu kez Türk şirketleri Intekâr Yapı & ASL İnşaat 172 milyon euro bedel karşılığında kazandı.





172 milyon euro karşılığında alınan ihaleyi Türk şirketleri Intekâr Yapı & ASL tek bir çivi çakmadan 140 milyon euro bedel ile Arnavut şirketi Gjoka Konstruksion'a devretti.



MUHALEFET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Türk şirketlerinin hiçbir şey yapmadan 32 milyon euro gelir elde etmesi ise Arnavutluk'ta kaosa neden oldu. Muhalefet, Altyapı Bakanı Belinda Balluku hakkında SPAK’a suç duyurusunda bulundu. Başbakan Edi Rama ise Balluku’yu görevden almayı düşünmediğini açıkladı.

Eski bakan Genc Pollo, sosyal medyada ihale sürecinin detaylarını paylaşarak olayı gündeme taşıdı.



