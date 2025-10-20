Dubai’den kalkan Türk şirketi ACT Havayolları’na ait bir kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında yer aracına çarpıp pistten çıktı. Boeing 747 tipi uçak denize sürüklenirken, yer aracında bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, kazanın pazartesi sabahı yerel saatle meydana geldiği belirtildi. Uçakta bulunan dört mürettebatın tamamının kurtarıldığı, ancak pist yakınında bulunan ve uçağın çarptığı tahmin edilen yer aracındaki iki çalışanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

PİST KAPATILDI

Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, güney ve merkez pistlerde operasyonların sürdüğünü açıkladı.

MÜRETTEBAT ZARAR GÖRMEDİ

Kazaya karışan uçağın Emirates Havayolları tarafından kiralandığı öğrenildi. Emirates’ten yapılan açıklamada, EK9788 sefer sayılı Boeing 747’nin ACT Havayolları filosuna ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir.” ifadesi yer aldı.

UÇAĞIN 32 YILLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uçuş takip platformu FlightRadar24, kazaya karışan Boeing 747’nin 32 yaşında olduğunu bildirdi. Uçağın geçmişte yolcu taşımacılığında kullanıldığı, daha sonra kargo uçağına dönüştürüldüğü belirtildi.

Türk kargo şirketi ACT Havayolları büyük havayolu şirketlerine ek kargo kapasitesi sağlayan bir firma olarak biliniyor. Şirket, kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.