Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlediği 'En düşük beğeni alan Türk yemekleri' listesini kamuoyuyla paylaştı. Liste, sosyal medyada büyük merak uyandırırken bazı yemeklerin sıralamadaki yeri şaşkınlık yarattı.

Platformun değerlendirmelerine göre, kullanıcıların en az beğendiği 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:

İŞTE EN AZ BEĞENİ ALAN 10 TÜRK YEMEĞİ

HANIM GÖBEĞİ

Listenin 10. sırasında Türklerin severek tükettiği tatlılardan Hanım Göbeği yer aldı.

ETLİ TAZE FASULYE

TÜRLÜ

HOŞAF

KUZU KELLE

OSMANLI MACUNU

MAHLUTA



KAYMALI KAYISI



BEYİN SALATASI

KAPSUKA

Listenin zirvesine yerleşen kapuska, özellikle kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olarak bilinirken, kullanıcı oylarında neden düşük puan aldığı ise tartışma konusu oldu. “Beyin salatası” ve “kuzu kele” gibi daha özel damak tatlarına hitap eden yemeklerin üst sıralarda yer alması ise beklenen sonuçlar arasında değerlendirildi.

Taste Atlas’ın listesi gastronomi meraklılarını ikiye böldü: Bir kesim sıralamayı yerinde bulurken, diğerleri bazı yemeklerin haksız şekilde düşük puan aldığını savunDu.