Ortadoğu'da yaşanan sıcak gerilim esnasında İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan sporcular, büyük tehlike atlattı.
Sakarya'nın Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcuları, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdi.
AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İnci; sporcuların, büyükelçiliğin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapısından yurda giriş yapmak üzere yola çıktığını duyurdu. İnci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"GECE BOYUNCA ATEŞ ALTINDA KALDILAR"
"İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar.
Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır.
Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."