TürkTraktör, stok planlaması kapsamında Eylül ayında Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında aralıklı olarak üretime ara vereceğini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, karar doğrultusunda Erenler fabrikasında 9 iş gününe kadar, Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretim duracak.
TürkTraktör, mevcut pazar koşullarının devam etmesi halinde benzer şekilde üretime ara verilebileceğini de bildirdi. Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin faaliyet raporları aracılığıyla yatırımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.
ÜRETİME YENİ BAŞLAMIŞTI
Şirket geçtiğimiz günlerde Ankara ve Sakarya’nın Erenler ilçesindeki fabrikalarda 4 Ağustos – 16 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 12 işgünü üretimi durdurmuştu.