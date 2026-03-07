Türkiye’de son dönemde yükselen enflasyon ve kredi faizleri, birçok şirketin finansal dengesini sarsmaya devam ediyor. Artan maliyetler ve borç yükü nedeniyle bazı firmalar konkordato ilan ederken, bazıları ise iflas sürecine giriyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 11 yıldır tarım, gıda ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren Daş Tarım Gıda Ltd. Şti., yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Şirket hakkında alınan mahkeme kararıyla birlikte tasfiye süreci resmen başlatıldı.

2015 YILINDA KURULMUŞTU

2015 yılında kurulan Daş Tarım Gıda, Manavgat ve çevresinde tarımsal ticaret, lojistik ve turizm sektörlerine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerine başlamıştı. Yaklaşık 11 yıllık ticari faaliyetinin ardından şirket mali darboğazdan çıkamayarak iflas etti.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 15071 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketin yaşadığı mali sıkıntılar, mahkeme sürecinin ardından resmiyet kazandı. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/741 esas numaralı dosya kapsamında yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme, 9 Ocak 2026 saat 14.35 itibarıyla şirketin iflasına karar verdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan edilen karar doğrultusunda, şirketin tüm mal varlığı iflas masası tarafından yönetilecek ve alacaklılara dağıtılacak.