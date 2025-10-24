Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) dört dönemdir başkanlık görevini sürdüren, yeni dönem için aday olmadı.

Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden AKP'li Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

ÖNAL'IN YERİNE TÜRK TELEKOM'A ŞAHİN ATANDI

Türk Telekom'un Genel Müdürü Ümit Önal'ın, Siber Güvenlik Başkanlığına atanmasının ardından Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Ebubekir Şahin’in Genel Müdürlük görevine getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Şahin’in özgeçmişine de yer verildi.

AKP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Mehmet Daniş 5 oy alarak RTÜK Başkanı olurken, adaylardan İlhan Taşçı 4 oy aldı.

Yapılan seçimle RTÜK Başkanvekilliği görevini yürüten Orhan Karadaş, bu görevine devam edecek.