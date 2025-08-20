Gürcistan’ın turistik şehirlerinden Batum’da yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, hediyelik eşya dükkânında gördüğü küçük bir tel heykelciğin fiyat etiketinde “350” rakamını görünce bunu Türk Lirası sandı. Ancak gerçekte fiyat 350 Gürcü Lari’siydi.

Yanlış anlaşılmayı fark etmeyen vatandaş ürünü satın aldı. Ancak sonrasında 350 Lari’nin yaklaşık 5.300 Türk Lirasına denk geldiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. O anları kaydeden video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde telden yapılmış heykel kameraya gösterilirken, arka planda müzik çaldığı duyuluyor.

Olay, kullanıcılar arasında “komik bir döviz yanılgısı” olarak paylaşıldı. Bazıları fiyatın abartılı olduğunu söylerken, bazıları da turistin dikkatsizliğine esprili yorumlar yaptı. Video kısa sürede binlerce kez izlendi.