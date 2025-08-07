Yunanistan’ın Ege’de aşırı turist baskısı altında kalan turistik adaları gelen her turistten ayak bastı parası almak için harekete geçti. Muğla’nın Datça ilçesine komşu Sömbeki (Simi) Adası Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz ay aldığı adalara elen her turistten 3-5 Euro giriş parası alma kararının ardından bu kez de Paksu (Paxos) ve İthaki (Fiaki) adaları belediyeleri adaya giriş parası alabilmek için harekete geçti.

ALT YAPI HİZMETLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Adaların belediye başkanları yaptıkları açıklamada “Turist akınını kontrol altına alabilmek ve altyapı hizmetlerini sürdürebilir kılmak amacıyla bu tür bir uygulamaya ihtiyaç duyduklarını belirten Belediye Başkanı, alınacak ücretin çöp toplama, altyapı bakımı ve tarihi eserlerin korunması gibi hizmetler için kullanılacağını” ifade ettiler.

ÜÇ ADANIN NÜFUSU ONLARCA KAT ARTIYOR

Her üç adanın nüfusu 2.500 ila 3.000 kişi arasında değişiyor. Ancak özellikle yaz aylarında bu sayı katlanarak artıyor.

Örneğin Paksu Adası, yalnızca temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 240 bin ziyaretçi ağırlıyor. Bu sayı, adanın daimi nüfusunun 90 katına denk geliyor.

Fiaki ve Paksu belediye başkanları, özellikle çöp toplama, su altyapısı, tarihi alanların korunması ve temel hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük bir baskı altında olduklarını belirttiler.

TURİZM GELİRLERİ MERKEZİ HÜKÜMETE GİDİYOR

Turizm gelirlerinin büyük kısmının merkezî hükümete aktarıldığını belirten yetkililer, yerel yönetimlerin artan yükü taşıyabilmesi için günübirlik turistlerden sembolik bir ücret alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler.