İstanbul'dan Kazakistan'ın Aktöbe kentine giden Pegasus havayollarına ait PC240 uçuşu, Kazakistan’ın Aktau şehrine yakın bir bozkırda beklenmedik bir iniş yaptı.

Aktöbe'den 1500 kilometre öteye inen uçak, yolcuların inmesini istedi. Yolcular, inişten sonra kendilerine “uçuş bitti” denilerek uçaktan inmelerinin istendiğini söyledi.

Uçaktan inmeyi reddeden yolcular ve kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Pegasus 'acil iniş yaptıklarını' belirtti ancak sebebini açıklamadı.

UÇAK 20 SAAT RÖTAR YAPTI

Rus haber kanallarına göre İstanbul–Aktöbe seferi daha baştan aksadı, uçuş 8 saat gecikti. Uçak havalandıktan sonra ise normalde üç saat sürmesi gereken yolculuk altı saate uzadı. Rötar, toplamda 20 saat rötar yaptı.

Varışta yolcular Aktöbe’ye indiklerini sanırken, uçağın Aktau’ya yönlendirildiği ortaya çıktı. İnişin neden rotadan bu kadar saptığına ve niçin havaalanına yapılmadığına dair resmi bir açıklama verilmedi.

Ekip, yolculuğun bittiğini tekrarlayıp tüm yolcuların uçaktan çıkmasını istedi. Yolcular, yaşananlar karşısında şaşkına döndü. Yolcular büyük çoğunluğu, uçaktan inip kendi imkanlarıyla yollarına devam etti.

Havalimanı yönetimine göre Pegasus, uçakta kalan 16 yolcuya otelde konaklama olanağı sağladı ve bir sonraki Aktöbe uçağında yer ayırttı.