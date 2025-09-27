Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dönerin yalnızca “Türk usulü” hazırlandığı takdirde bu adla satılabilmesini amaçlayan 2022 tarihli tescil başvurusunu geri çekme kararı aldı.

İstanbul merkezli federasyon, söz konusu kararı, Avrupa’da giderek büyüyen döner pazarında ortak bir standart ve tanım üzerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle aldı. Böylece, AB nezdinde yürütülen iki yıllık süreç şimdilik sonlandırılmış oldu.

YENİ PLAN HAZIR

DOFED Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, kararın bir geri adım değil, daha kapsayıcı bir stratejinin başlangıcı olduğunu vurguladı. Emek, şunları söyledi:

“Tüm sektörü kapsayacak ve herkesin üzerinde mutabık kalacağı yeni bir başvuru için hazırlıklarımızı başlatacağız." dedi.

Emek, yeni başvurunun, döner sektöründeki üretici, ihracatçı ve restoran işletmecilerinin görüşlerinin alınarak hazırlanacağını, böylece uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde savunulacağını dile getirdi.