Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşta ve üç yıldır devam eden savaşta ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rusya, son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle dört kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

TÜRK VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya'nın yerel haber sitelerinde yer alan haberlere göre, saldırıda hayatını kaybedenler arasında tır şoförlüğü yapan Türk vatandaşı Tevfik Bektaş da yer aldı.

Bektaş'ın birkaç gün önce Sakarya Akyazı'dan aldığı yükü Kiev'e götürdüğü ve yükünü boşalttıktan sonra gümrükte beklediği belirtilirken saldırılar sırasında sığınağa gitmeyerek tırında kaldığı iddia edildi.