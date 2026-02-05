Almanya’da 27 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasası, ülke genelinde başvuru sayılarında rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu. Modernizasyon yasasıyla birlikte vatandaşlığa geçiş kriterlerinin esnetilmesi, özellikle çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla Türk vatandaşlarının taleplerini artırdı.

YASAYLA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Vatandaşlık için gerekli olan ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi. Özel entegrasyon başarısı gösterenler için bu süre 3 yıla kadar düşebiliyor. Başvuru sahiplerinin eski vatandaşlıklarından ayrılma zorunluluğu kaldırıldı. 1950-1970 arası Almanya’ya gelen "misafir işçi" kuşağı için dil testi şartı hafifletilerek sözlü iletişim yeterli hale getirildi.

TÜRKLERİN TALEBİNDE PATLAMA YAŞANDI

Eyaletlerden gelen güncel verilere göre, başvuru yapan yabancılar arasında uyruk bazında sıralama şu şekilde:

- 2015-2016 yıllarında Almanya’ya gelenlerin ikamet sürelerini tamamlamasıyla en yoğun başvuruyu gerçekleştiren grup olmaya devam ediyor.

- Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla birlikte, başvuru listelerinde ikinci sıraya yükseldi. Uzun yıllardır Almanya’da ikamet etmesine rağmen önceki yasa nedeniyle vatandaşlığa geçmeyen Türklerin talebinde "patlama" yaşandığı ifade edildi.

18 AY İLE 24 AYA KADAR ÇIKIYOR

Taleplerdeki olağanüstü artış, yerel idarelerde ciddi bir iş yükü oluşturmuş durumda. Berlin ve Münih gibi büyük kentlerde başvuru sonuçlanma süresinin 18 ay ile 24 aya kadar çıktığı rapor edildi. Belediyelerin dijital sistemlere geçiş süreci devam ederken, mevcut personel kapasitesinin on binlerce yeni dosyayı incelemede yetersiz kaldığı belirtildi.