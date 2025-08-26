ABD'nin hayata geçirdiği "Visa Integrity Fee" kapsamında özellikle turist vizelerinin maliyeti ciddi şekilde arttı.

Buna göre başvuru maliyetlerinde yüzde 135'lik artış yaşanırken daha önce 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, ek ücretle birlikte 435 dolara yükseltildi.

Öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de aynı şekilde bu ek ücretten etkilenecek.

Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutuldu. Ancak ESTA başvuru ücretinde de artış yapıldı. Bu nedenle, vize almadan ABD’ye seyahat edebilen yolcular da ek maliyetle karşılaşacak.

T24'e yer alan habere göre, ABD Büyükelçiliği yetkilileri tarafından verilen bilgide ise Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ABD vizeleri, artık dünyadaki en pahalı vizeler arasına girmiş oldu.