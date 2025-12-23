Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanlığı ile Türkiye arasında sıradan pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Umman vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde artık önceden vize almak zorunda olmayacak. Sıradan pasaport taşıyan Ummanlılar, 180 günlük bir dönem içinde Türkiye’de en fazla 90 gün vizesiz kalabilecek.

TÜRK VATANDAŞLARINA UMMAN’DA VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Anlaşma, Türk vatandaşlarını da kapsıyor. Buna göre, Türk pasaportuna sahip kişiler Umman’a girişte vizeden muaf tutulacak. Türk vatandaşları, her ziyaretlerinde 30 güne kadar Umman’da kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü geçemeyecek.

PASAPORT VE SAĞLIK SİGORTASI HATIRLATMASI YAPILDI

Umman Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek Umman vatandaşlarına yönelik önemli bir hatırlatmada da bulundu. Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların, pasaportlarının seyahat tarihinden itibaren en az altı ay geçerliliğe sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, seyahat süresini kapsayan geçerli bir sağlık sigortasının yaptırılmasının önerildiği vurgulandı.