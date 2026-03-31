Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için "ekspres vize" uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdiği duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın bugünden itibaren yeniden yürürlüğe girerek bir yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi. Uygulama kapsamında Türk vatandaşları ve aile üyeleri, belirlenen Ege adalarına daha kolay şekilde seyahat edebilecek.

12 ADA KAPSAMDA

Ekspres vize uygulamasının geçerli olacağı adalar, İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek şeklinde sıralandı. Böylece toplam 12 ada, kolaylaştırılmış vize sistemine dahil olmaya devam edecek.

UYGULAMA AŞAMALI OLARAK GENİŞLETİLMİŞTİ

İlk olarak Nisan 2024’te başlatılan uygulama, zaman içinde genişletilerek daha fazla adayı kapsayacak şekilde güncellendi.

Başlangıçta sınırlı sayıda adada geçerli olan sistem, önce 10 adaya, ardından 12 adaya çıkarıldı. Mart 2025’te de benzer şekilde bir yıllık uzatma kararı alınmıştı.