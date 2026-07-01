Yurt dışı seyahatlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan vize süreçleri, uzun ve karmaşık işlemleri nedeniyle birçok kişinin planlarını zorlaştırabiliyor. Tüm hazırlıklar tamamlanmışken vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması, seyahat hayallerinin ertelenmesine hatta tamamen iptal edilmesine neden olabiliyor. Ancak son yıllarda yapılan ikili anlaşmalar sayesinde Türk vatandaşları bazı ülkelere pasaport ve vizeye ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabiliyor.

Bu uygulama sayesinde hafta sonu kaçamaklarından uzun tatillere kadar pek çok seyahat planı daha kolay hale geliyor. Günümüzde Türk vatandaşlarının kimlik kartıyla giriş yapabildiği ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan yer alırken, Ukrayna için geçmişte geçerli olan uygulamanın güncel durumunun seyahat öncesinde resmi kaynaklardan kontrol edilmesi tavsiye edilir.

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Kimlik kartıyla seyahat edecek kişilerin öncelikle yeni nesil çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Ayrıca yurt dışı çıkış harcının ödenmesi ve sınır kapısındaki gerekli işlemlerin tamamlanması şart. Varış ülkesine giriş sırasında verilen belge veya kayıtların dönüş yolculuğuna kadar muhafaza edilmesi de önem taşıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen en popüler destinasyonlardan biri olan KKTC, özellikle yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgisini görüyor. Türk vatandaşları yalnızca kimlik kartlarıyla ülkeye giriş yapabiliyor ve belirli süreyle konaklayabiliyor. Akdeniz'in sıcak iklimi, berrak denizi, lüks otelleri ve uzun sahilleri sayesinde Kıbrıs, unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Ukrayna

Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma sayesinde Türk vatandaşları, belirlenen şartlar kapsamında yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla ülkeye giriş yapabiliyor. Normal koşullarda Ukrayna'da 180 günlük süre içerisinde 90 güne kadar vizesiz konaklama hakkı bulunuyor. Ancak güncel güvenlik durumu ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yolculuk planlamadan önce resmi makamların açıklamalarını incelemek önem taşır.

Gürcistan

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Gürcistan, Türk vatandaşlarına kimlikle giriş imkânı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede bir yıla kadar vizesiz kalınabiliyor. Başkent Tiflis'in tarihi sokakları, Narikala Kalesi, Gergeti Teslis Kilisesi ve Batum'un modern şehir yaşamı, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor.

Moldova

Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri de Moldova. Ülkede 180 günlük dönem içerisinde 90 güne kadar kalınabiliyor. Tarihi yapıları, üzüm bağları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Moldova'da özellikle Old Orhei bölgesi ve etkileyici manzaraları mutlaka görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor.

Azerbaycan

“Tek millet, iki devlet” anlayışıyla Türkiye'ye yakın ilişkiler sürdüren Azerbaycan, Türk vatandaşlarının yalnızca kimlik kartıyla giriş yapabildiği ülkelerden biri. Vizesiz olarak 90 güne kadar kalınabilen ülkede, başkent Bakü'nün modern mimarisi, tarihi İçerişehir bölgesi ve Hazar Denizi kıyısındaki eşsiz manzaralar ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Ayrıca zengin mutfağı ve köklü kültürü sayesinde Azerbaycan, her yıl çok sayıda Türk turist ağırlıyor.