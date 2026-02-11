Mısır'da Türkiye merkezli Yeşim Grubu’na ait spor giyim üreticisi Jade Textile Egypt çalışanları, şirketin yıllık zam oranını yetersiz bularak iş bıraktı. Pazar günü Ramazan Şehri’ndeki fabrikada başlayan grev, kısa sürede şirketin diğer tesislerine de yayıldı.

ŞİRKETİN ZAM TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Al Manassa gazetesine konuşan çalışanlar, mevcut temel ücretlerin 6 bin 500 Mısır poundunun altında kaldığını belirterek aylık maaşların 10 bin pounda (yaklaşık 210 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.

Şirketin yıllık ortalama 800 poundluk zam teklifini reddeden işçiler, artan yaşam maliyetleri karşısında bu rakamın yetersiz olduğunu vurguluyor.

Anlaşmazlığın Ramazan Şehri’ndeki ana tesisin yanı sıra Borg El Arab ve İsmailiye’deki fabrikaları da kapsadığı, buralardaki işçilerin de benzer düşük ücretlerle karşı karşıya olduğu bildirildi.

"TÜRKİYE'DEKİ MAAŞIN YARISI BİLE YETER"

Türkiye’de asgari ücretin 655 dolara (28 bin 75 TL) yükselmesi, Mısır'daki fabrikalarda çalışanların radarına takıldı. Fabrika çalışanları maaşlarının Türkiye'deki maaşlara yaklaşmasını talep etti.

Protestolara katılan bir kadın işçi, “Hak ettiğimizden daha azını istiyoruz; bize Türkiye’deki meslektaşlarımızın maaşının yarısını bile verseniz yeter. Biz de aynı şirketin işçisi değil miyiz?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sadece 10. Ramazan tesisinde 6 bin işçinin çalıştığı ve bunların üçte birinin kadın olduğu belirtilirken, çok sayıda çalışanın öfkelerini ifade etmek için fabrika avlusunda toplandığı kaydedildi.

UCUZ DİYE MISIR'A GİTMİŞLERDİ

Türkiye’de asgari ücretin 655 dolara yükselmesi, birçok Türk firmasının rotasını Mısır’a çevirmesine neden olmuştu. Mısır Avrupa İş Dernekleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Alaa Ezz, Türkiye’deki asgari ücretin 655 dolar, Mısır’da ise yaklaşık 180 dolar seviyesinde olmasının bu göçü tetiklediğini doğrulamıştı.