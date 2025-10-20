Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Türkiye ve Balkanlar kökenli geleneksel yoğurt mayalama yöntemini incelemeye aldı.

Yönteme göre sıcak süte birkaç karınca bırakılıyor ve bu karışım, fermantasyonun doğal olarak başlaması için bir süre bekletiliyor.

"ERTESİ GÜN YOĞURT OLMAYA BAŞLADI"

Araştırmacılar, antropolog Sevgi Mutlu Şırakova'nın memleketi olan Bulgaristan'da bu yöntemi yerinde gözlemledi. Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacı Veronica Sinotte, süreci şöyle anlattı:

"Sevgi'nin amcasının tarifine göre dört karıncayı sütün içine bıraktık ve kavanozu karınca yuvasına koyduk. Ertesi sabah süt koyulaşmış ve ekşimsi bir tat almış, yani yoğurt olmaya başlamıştı."

SÜTÜN PH DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırma lideri Leonie Jahn, tahta karıncalarının üzerinde laktik asit ve asetik asit bakterileri bulunduğunu, bu bakterilerin sütün pıhtılaşmasını sağladığını açıkladı.

Ayrıca karıncaların doğal savunma sisteminde bulunan asit, sütün pH değerini düşürerek fermantasyona elverişli bir ortam oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre bu bakterilerin bazıları ekşi mayalı ekmeklerde bulunan türlerle benzerlik gösteriyor.

"KESİNLİKLE EVDE DENEMEYİN"

Yapılan deneylerde, canlı karıncaların en başarılı sonucu verdiği gözlemlendi. Dondurulmuş veya kurutulmuş karıncalar, gerekli bakteriyel kültürü oluşturamadı.

Ancak ekip, bu yöntemin evde denenmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Çünkü karıncalar parazit taşıyabilir ve uygun koşullar sağlanmazsa sağlık riski doğabilir.

Öte yandan araştırma yalnızca bilimsel bir inceleme olarak kalmadı. Kopenhag'daki iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranının şefleri, bu geleneksel yöntemi modern mutfakta yeniden yorumladı.

Şefler, karıncalı yoğurttan esinlenerek "mascarpone benzeri peynir", "özel kokteyl" ve "ant-wich" (karıncalı dondurma sandviçi) adını verdikleri tatlılar hazırladı.

Araştırma ekibinden Veronica Sinotte projenin sadece bilimsel değil, kültürel bir değer de taşıdığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Umarım insanlar, büyükannelerinin garip gelen tariflerini dinlemeye değer bulur. Bu tür gelenekler, kültürel mirasımızın önemli bir parçası."