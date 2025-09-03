'Sultan' lakabıyla Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. 80 yaşındaki usta oyuncu bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Şoray, hayatını konu alan 'Türkan ve Hayat' isimli kitapta aldatılma itirafında bulundu.

ŞORAY'DAN "ALDATILDIM" İTİRAFI

Güzelliğin önemi olmadığını belirten Şoray, aldatılma sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım."

Kitapta yer alan bu detay sosyal medyada gündem oldu.