Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, hayatını konu alan 'Türkan ve Hayat' adlı kitabında aldatıldığını açıklamıştı: "Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım."

Erkeklere güveninin kalmadığını söyleyen Şoray, bu kez Kaş tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Türkan Şoray gönderisinin altına da "Turistik ilimiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi" notunu düştü.

Usta oyuncunun tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.