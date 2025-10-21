Türkan Şoray, 41 yaşına basan kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen biricik kızının çocukluk ve şimdiki hallerine yer verdiği paylaşım takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Anne-kızın ilk karesinin de yer aldığı gönderiye usta oyuncu şu notu düştü:

"Güzel kızım,Yağmur'um Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak benim için büyük mutluluktu. Bugün her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı, adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan, 'Kızım' derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine tüm kalbimle inanıyorum. Her yaşın bir öncekinden daha güzel geçsin. Nice mutlu yılların olsun. Gözbebeğim, kıymetlim,Yağmur'um, kurabiyem."

"HAYATIMIN EN DÖNÜM NOKTASI YAĞMUR'UN DOĞUMU"

Türkan Şoray daha önce verdiği bir röportajda hayatının dönüm noktalarından bahsetmişti:

"Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim."

1983 yılında evlenen Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1987'de boşandı. Çiftin kızı Yağmur Ünal ise 1984 yılında dünyaya geldi.

Yağmur Ünal yapımcılık yapıyor.