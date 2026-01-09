Türk sinemasının en sevilen usta oyuncusu Türkan Şoray, Yeşilçam'a damga vuran şarkıları özel bir konserle seslendirecek. CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşacak olan Şoray, 11 Ocak 2026 tarihinde sahne alacak.

TÜRKAN ŞORAY SAHNEYE ÇIKIYOR

Müzik ve sinema nostaljisi yaşatacak olan Şoray, Türk sinemasının altın çağına damga vuran şarkıları "Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri"nde seslendirecek.

DÜNYACA ÜNLÜ KORO EŞLİK EDECEK

Şoray'a dünyaca ünlü kanun virtüozö, besteci ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu eşlik edecek. "İyiliğin Sultanı" turnesi kapsamında düzenlenen gecede, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerine eşlik eden eserler sahneye taşınacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Gecenin bilet fiyatları da belli oldu. En düşük bilet fiyatı 800 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 2250 TL olarak belirlendi. İşte bilet fiyatları:

1. kategori: 2250 TL

2. kategori: 1600 TL

3. kategori: 1250 TL

4. kategori: 1000 TL

5. kategori: 800 TL