CEM YILDIRIM

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturduğu apartman dairesinin 6. kat penceresinden düşen sanatçı Güllü’nün ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.

Ölüm olayını aydınlatmak için atanan bir adli tıp uzmanı ve bir fizik mühendisi bilirkişi olarak çalışmaya başladı. Adli Tıp Kurumu tarafın dan yapılan incelemede ve analizlerde, sanatçının kanında uyuşturucuya rastlanmadı ama 3.53 promil alkol tespit edildi.

3 BAŞSAVCIDAN BİRİ

Soruşturmayı Türki ye’deki 3 kadın il Cumhuriyet Başsavcısından biri olan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yürütüyor.

Daha önce Sinop Cumhuriyet Başsavcısı olan Öksüz, başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın paylaştığı Yeşilçam’ın efsane “Bodrum Hakimi” filminden etkilenip hukukçu olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

‘DEFALARCA İZLEDİM’

Öksüz, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandığında Türkiye’nin ilk kadın Cumhuriyet Başsavcısı olmuş ve şöyle konuşmuştu: “Yargı mensubu olmak küçük yaşlardan beri hayalimdi. Türkan Şoray hayranıyım. Onun ‘Bodrum Hakimi’ filmini küçük yaşlarımdan itibaren defalarca izledim. Bende de hakim olma sevdası başladı. Hukuk fakültesini bitirdim, mesleğe girdim.”

ADALETİNDEN VE SAĞDUYUSUNDAN ETKİLENMİŞ

Filmde, kasabaya yeni atanan kadın Hakim Nevin (Türkan Şoray), hukuki bazı düzenlemelere gider. Hakim Nevin, tüm sorunları adalet ve sağduyu ile çözeceğine inanır.