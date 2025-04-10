Turkcell hat sahipleri, 9 Nisan'da saat 16.00'dan sonra tuhaf bir sorunla karşılaştı. Kullanıcıların paketleri devreden çıkmış gibi görünürken; arama yapılamadı ve Turkcell uygulamasına girilebilse de 'paket kullanımları' görüntülenemedi. Müşteri hizmetlerine ulaşmak oldukça zor olsa da başarabilenler de 'sorunun kısa sürede çözülmeye çalışıldığı' yanıtıyla karşılaştı.

Birçok kullanıcıyı etkileyen sorun, birkaç saat sürdükten sonra Turkcell'den de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Turkcell tarafından tüm müşterilere gönderilen SMS'le 500 dakika, 2 GB internet ve 500 SMS hediye edileceği duyurulurken; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK E. Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da saldırının sebeplerine ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Turkcell firmasından hizmet almakta olan vatandaşlarımızın kısa süreli hizmet kesintisi yaşaması üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır.

Bakanlığımız ve Turkcell, ilk andan itibaren operatörle koordineli şekilde süreci takip etmiş; ortak yapılan incelemeler neticesinde, yaşanan kesintinin siber saldırı kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir.

Teknik bir aksaklık sonucu meydana gelen kesintinin sona erdiği raporlanmıştır."