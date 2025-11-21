Tartışma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’in TürkGün gazetesinde yayımlanan yazısıyla başladı.

'TÜRKEŞ DİRİLİP GELSE ÖCALAN'LA GÖRÜŞSE...'

Çiçek, 12 yıl önce yazdığı bir yazıyı hatırlatarak Bahçeli'nin 'Komisyon İmralı'ya gitmezse, yanıma 3 arkadaşımı alır ben giderim' çıkışına destek verdi.

"Başbuğ Alparslan Türkeş bugün dirilip gelse ve Liderimiz Devlet Bahçeli ile birlikte İmralı’ya gidip kapalı kapılar ardında teröristbaşı Öcalan ile görüşse, zerre şüphe duymam" diyen Çiçek, "Onlar hangi adımı atarsa atsın, tek düşünceleri Türk milletinin çıkarları olur" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Başkanı Ahmet Yıldırım da Çiçek'in yazısının bu kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşım üzerine Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Çiçek ve Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirdi.

'İHANET SÜRECİNİ AKLAYAMAZSINIZ'

İYİ Partili Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in isminin İmralı tartışmalarına alet edilmesine tepki göstererek şunları yazdı:

"Başbuğ Alparslan Türkeş’in yaptıkları ortadadır. Vefat etmiş bir kişi adına hüküm vermek kul hakkına girmektir. Sizi bir Türkeş olarak son kez uyarıyorum. Babamı bu sürece dahil ederek ihanet sürecini aklayamazsınız. Türkeş ve onun emanetleri sizin çamaşır suyunuz değildir."

'BABAM APO'YU ASARDI'

Ayyüce Türkeş, açıklamasında ayrıca Alparslan Türkeş'in hayatta olsaydı terör örgütü elebaşı Öcalan’la ilgili tutumunun açık olduğunu da hatırlatarak “Türkeş yaşasaydı APO’yu asacağını defalarca söylemiştir” ifadelerini kullandı.