İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" açıklamasına tepki gösterdi.

Türkeş X hesabından yaptığı paylaşımda "Öcalan'ın statüsü gayet net ve bellidir. kendisi 55.000 kişinin katili, hain bir teröristbaşıdır" dedi.

"SİZİN ELİNİZLE İDAMDAN KURTULDU"

Türkeş paylaşımın devamında şunları kaydetti:

Çözüm: girdiği inde ecelini beklemektir. Hatırlatayım kendisi idama mahkum edildi ve sizin elinizle idamdan kurtuldu imralı da yaşıyor bu iyilik de ona yeter!

Son söz: “Türkiye’ye hizmet eden imralı” diye bir cümle olamaz!! İki ayrı devletten mi bahsediyorsunuz!!!! Ne anlamsız tanımlama!

O adada mahkum olan teröristbaşının da kime ve neye hizmet ettiği ortadır. Hizmet etmediği tek ülke TÜRKİYE, tek Millet de TÜRK Milleti’dir!!!