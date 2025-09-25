Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisinde kendisine eşlik eden heyetteki genç bir çiftin mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

AKP’nin Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, hayatını Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan Bahar Batu ile birleştirdi. Nikah töreni, 291 milyon dolar harcanarak inşa edilen New York’taki Türkevi’nde yapıldı.

BEBEK SÖZÜ VERDİ

Yıldız çiftinin nikah şahitleri arasında Erdoğan da yer aldı. Nikahtan sonra Türkevi’nin önünde A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’a konuşan damat Yıldız, mutluluğunu şöyle anlattı:

“Daha önce uzun yıllar ABD’de yaşadım. Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini daha önce de takip ediyordum. Şu anda Ankara’daki görevim nedeniyle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde buradayım. Cumhurbaşkanımızın böyle önemli bir günde bize vakit ayırdı. Ailelerimizin sayısını artırmak için nüfus oranı 1.5’in altına doğru gidiyor. Bu nüfus yenilenmesi anlamında ciddi bir tehlike Cumhurbaşkanımızın da 3 ve üzeri noktasında talimatları ve tavsiyeleri var. İnşallah bizde Türkiye Cumhuriyeti’nin daha ileriye daha müreffeh bir geleceğe ve daha kalabalık bir nüfusa ulaşması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz.”

Gelin Bahar Batu Yıldız da, “Gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda vakit ayırdığı için teşekkür ederim” dedi.

291 MİLYON DOLAR HARCANMIŞTI

New York’ta, Birleşmiş Milletler Binasının yakınında bulunan Türkevi, 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından 3 milyon dolara satın alındı. Bina 11 katlıydı. Türkevi daha sonra yıkıldı, 2021’de 291 milyon dolar harcanarak bugünkü haline getirildi. İnşaatı iktidara yakınlığı ile bilinen iş insanı İbrahim Çeçen’in patronu olduğu IC İÇtaş İnşaat yaptı. Binanın yapımında rüşvet iddiaları da ortaya atıldı ve dönemin New York Belediye Başkanı hakkında dava açıldı.