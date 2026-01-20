Türkiye, üçüncü kez İtalya’nın ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları’nda buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında toplam 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kar ve buz üzerinde yapılan sporların en büyük organizasyonu olan kış olimpiyatlarının 25’incisi, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

İlk kez 1924 yılında Fransa’nın Chamonix kentinde gerçekleştirilen oyunlar, 1956 Cortina d’Ampezzo ve 2006 Torino’nun ardından İtalya’da üçüncü kez gerçekleştirilecek.

9 SPORCU MADALYA ARAYACAK

Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.

Türkiye, Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'na alp disiplininde 2, kayaklı koşuda 3, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada ise 1'er sporcu olmak üzere 7 sporcuyla katılmıştı. Türkiye'nin 1936'dan itibaren sporcu gönderdiği Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz madalyası bulunmuyor.