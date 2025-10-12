Cem YILDIRIM

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin Ankara’daki ‘İş’te Fırsat’ toplantısında konuşan Bingöl, ‘Vergide Güncel Gelişmeler’ konulu sunumunda Türkiye’nin 2026 yılını yine zamlarla karşılayacağını vurguladı.

SORUN VERGİDE

AKP iktidarı döneminde 2002’den bu yana 11 vergi affı çıkarıldığını anımsatan Bingöl, piyasaların yeni bir vergi affı beklediğini de söyledi. “Bütçe açığı vatandaşa vergi olarak dönüyor” ifadelerini kullanan Bingöl, Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2025-2028 yılları arasında vatandaşlarda 58 trilyon 843 milyar lira vergi toplanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Ozan Bingöl, OVP’de 2025-2028 döneminde 58 trilyon liralık vergi toplanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Uluslararası vergi rekabetinin kaybedildiğini vurgulayan Bingöl, “Bizdeki temel sorun, verginin sadece gelir olarak görülmesi. Verginin toplumsal ve sosyal amacı ve gelir dağılımı üzerinde etkisi var” dedi. “Bir şirket kursanız ve faaliyet yapmasanız bile, damga vergisinden kaynaklı 15-20 bin liralık maliyet ortaya çıkar” diyen Bingöl, “Vergi, üretime ve istihdama dönüşmeli. Vergiyi hukuktan bağımsız olarak göremeyiz. Hiçbir ekonomi politikası hukuktan ya da yargıdan bağımsız düşünülemez. Hepsi birbirine zincirleme biçimde bağlı” diye konuştu.