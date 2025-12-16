İsrail basını Haaretz'in haberine göre Türkiye, 45 ülkenin çağrıldığı Gazze toplantısından İsrail'in vetosu ile men edildi.

Listede Japonya, İtalyan, Finlandiya, hatta Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Kosova'nın bile çağrıldığı toplantıda Türkiye dışarıda bırakıldı.

Kaynaklara göre Türkiye'nin Gazze ile ilgili görüşmelerden veto edilmesinin sebebi, İsrail’in Türkiye’nin savaş sonrası Gazze’de rol almasına ve güce katılmasına karşı çıkması.

Bir Batılı diplomat ile Ankara’ya yakın bir Arap kaynak Haaretz’e Türkiye’nin davet almadığını söyledi.

Başka bir Batılı yetkili de Türkiye’nin toplantıya katılmayacağını bildiklerini ve Türk heyetinin davet edilmediğini söyledi.

ANKARA BASKI YAPIYOR

Haaretz'in Ankara'ya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ekim ayında Şarm el Şeyh barış zirvesine davet edilen, ABD ve Katar ile ilişkileri çok iyi ilişkileri olan Türkiye'nin toplantı dışında kalmasının tek sebebi İsrail'in vetosu.

Türkiye, İsrail ve Hamas arasında ateşkesi öngören Şarm bildirgesini imzaladı ve çok uluslu güce katılmaya hazır. Hayır diyen tek taraf İsrail.

Aynı kaynak Doha ile Ankara’nın Washington üzerinde Türkiye’nin konferansa çağrılması için baskı kurduğunu da aktardı.

Listede Mısır ve Ürdün ile birlikte Azerbaycan ve Pakistan ve BAE ve İtalya gibi ülkeler yer aldı. Yemen ve Kuveyt ve Kazakistan ve Özbekistan ile Avrupa ve Asya Pasifik’ten birçok ülke ile BM üyesi olmayan Kosova da davetliler arasında sayıldı.

Bir Batılı diplomata göre Doha toplantısı ara bir buluşma olacak. Kesin karar beklenmiyor. Benzer bir toplantı iki hafta kadar önce Washington’da yapıldı. Ocak ayında genelkurmay başkanları düzeyinde bir toplantı daha planlanıyor.