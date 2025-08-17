Türk Deniz Kuvvetleri’ne tam 44 yıl hizmet eden TCG Volkan (P-343) hücumbotu, görevini tamamladıktan sonra dost ve müttefik ülke Maldivler’e hibe edildi. İstanbul’dan 1 Temmuz’da havuzlu taşıma gemisiyle yola çıkan Volkan, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuğun ardından 10 Ağustos’ta Maldivler’e ulaştı. Hücumbot, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Muizzu’ya teslim edildi.

44 YIL SONRA YENİ GÖREV

1981 yılında Türk donanmasına katılan TCG Volkan, uzun yıllar aktif görevde bulunduktan sonra 2024 yılında test ve eğitim gemisi olarak yeniden sınıflandırılmıştı. Son bir yıldır bu görevde kullanılan hücumbot, artık Hint Okyanusu’nda Maldivler’in güvenliği için hizmet verecek.

GEMİSAVAR FÜZELERİYLE DONATILDI

TCG Volkan, Alman Lürssen Werft tarafından tasarlanan Doğan sınıfı hücumbotlar arasında yer alıyor. Bu sınıf, Harpoon gemisavar füzeleriyle donatılan ilk Türk hücumbotları olması nedeniyle, Türkiye’nin deniz gücünde 20. yüzyılın sonlarında kaydedilen en önemli gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

-Uzunluk: 58,1 metre

-Genişlik: 7,62 metre

-Draft: 2,74 metre

-Deplasman: 436 ton (tam yüklü)

-Ana Tahrik: 4 MTU dizel motor, toplam 12.000 beygir güç

-Maksimum Hız: 38 knot (70 km/s)

-Menzil: 1050 deniz mili (1940 km)

-Mürettebat: 45 kişi

44 yıllık bir denizcilik tecrübesini arkasında bırakan TCG Volkan, artık Maldivler’in savunma kapasitesine katkı sağlayacak.