Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu için gittiği ABD için dikkat çeken bir karar alındı.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında 2018'den bu yana uygulanan ek vergilerin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin 22 Eylül sayısında yayımlandı.

Kararla birlikte ABD menşeli ürünlere ek vergi getiren düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Buna göre binek otomobil, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, yaprak tütün ile alkollü içeceklerin yer aldığı ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek vergi uygulanmayacak.

İTHAL OTOMOBİLE İLAVE VERGİ GELDİ

Bu arada Resmi Gazete'de yer alan bir diğer karara göre otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gidildi.

Yeni karara göre Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükleri uygulanacak.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Sürdürülen müzakereler sonucunda ABD'den yapılan ithalatlarda düzenlemeye gidildiği ifade edilirken, "ABD'nin 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu. Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir" denildi.

Hedeflenen ticaret hacmine dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.