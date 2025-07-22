Kenevirden elde edilen çeşitli ürünlerin eczanelerde satışı dahil sağlık alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Dünyada en fazla afyon üretilen yer olarak bilinen Afganistan'da bağımlılık sayıları endişe yaratırken bağımlılıkla mücadele eden Türkiye'de de tıbbi kenevir ürünlerinin kullanımının yasallaşması endişelere neden oldu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, tıbbi tedavi amaçlı kullanımda dahi olsa kenevirin olası yan etkileri ve risklerini karşı uyardı. Dernek maddenin bağımlılık davranışının pekişmesinde de önemli role sahip ilaçlara kolaylıkla ulaşılabileceği algısına da neden olacağını belirtti.

TIBBİ KENEVİRİN TOPLUMSAL SONUÇLARI NE OLUR?

SÖZCÜ TV'de Para Poltika programına katılan CHP milletvekili doktor Aylin Yaman, "Daha önce zaten var olan bir yasada ilaç etkin maddesinin üretimine izin veriliyordu kenevirle. Bu değişiklikle ilaç etkin maddesinden değiştirilerek tıbbı ürün, sağlık destek ürünü, kişisel bakım ürünlerinde bu yolla üretilebileceği maddesi eklendi. Nedir bu maddeler bilemiyoruz, ucu açık" dedi.

Yaman, "Detaylandırılmamış, kamuoyuyla, STK'larla, uzmanlık dernekleriyle görüşülmeden sunulan yasa değişikliği bu. Ürünlerin ne olduğunun detaylandırılmasını istiyoruz. Ucu açık olunca nerelerde kullanacağına dair ciddi şüphelerimiz var. Bugüne kadar zaten kenevir üretimi vardı, Tarım Bakanlığı üzerinden kontrolü sağlanan bir üretim modeli vardı. Dişi kenevir dediğimiz fidelerin de dağıtımı başlamış. AKP iktidarının her zaman yaptığı gibi model kullanıma başlayıp kanunun arkadan hızlandırılmış formda gelişi modeliyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"UZMANLARDAN GÖRÜŞ ALINMALI"

Yaman sözlerine şöyle devam etti:

"Biz zaten kenevirin kısıtlı ve tıbbi ürün olarak kullanılmasına itirazımız olamaz elbette. İlaç olarak kullanımı söz konusu olabilir ama özellikle Türk Psikiyatri Derneği'nden, Türk Toraks Derneği'nden görüş alınmasını lazım. Bunların aslında tütün kullanımıyla da ilişkilendirildiği, ciddi akciğer sıkıntıları yaratabileceği de biliniyor. Öncelikle hekimlerin görüşleri alınmalı. Kişisel bakım ürünleri neler? Çok fazla gıda takviyesi kontrolsüzce dışarıda satılıyor."

CHP Bursa Milletvekili halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Sağlıkla ilgili bir kanunda Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen ve iktidar milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan bir kanunda kenevirin ne işi var? Ticari ürün diye bakılıyorsa Sanayi ya da Tarım Bakanlığı tarafından bu teklif gündeme getirildiğinde Sağlık Bakanlığı'nın bir dakika demesini beklerken Sağlık Bakanlığı kendisi bu teklifi gündeme getiriyor. Bunun nedenini ben size açıkça söyleyeyim. Sanıyorum tutanaklara da geçti. Biz bu soruları sorduğumuzda toplantıya katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı 'Burada 500 milyar TL'lik bir pazar var' dedi. Sağlık söz konusu olduğunda pazar, piyasa laflarından kendinizi geri çekin." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE BAĞIMLILARIN YÜZDE 80'İNİNDEN FAZLASI KENEVİRDEN ELDE EDİLEN ESRAR BAĞIMLISI"

Pala sözlerine şöyle devam etti:

Dünyada kabul edilen piyasanın varlığından pay kapma iddiasının olduğu anlaşılıyor. Emniyet Müdürlüğü'nün raporlarına bakıldığında Türkiye'deki bağımlılarının yüzde 80'ininden fazlasının kenevirden elde edilen esrar bağımlısı olduğu bilinmesine karşı Sağlık Bakanlığı'nın hiç böyle bir durum yokmuş gibi davranması asla kabul edilemez.

Maalesef hemen her şeyin fiyatını biliyorlar ama sağlığa dair, hayata dair hiçbir şeyin değerini bilmediklerinden böyle bir kanun teklifini karşımıza getirmiş oldular.

"BİLİNDİK HOLDİNGLER ÜRETİM İÇİN HAZILIK İÇİNDE"

Biz de endişeliyiz. Endişelerimizi yüksek sesle gündeme getirmiş olmamıza rağmen iktidar bu kanunu çıkaracağız diyerek çıkardı. Türkiye'de bilindik holdinglerin bile bu piyasadan pay kapmak için bir hazırlık içinde olduğu haberleri geliyor.

Bu asla tıbbi kenevir yasası değil. Kenevirin yaygın şekilde kullanılmasına dönük bir yasa. Narkotikle ilişkili adlarının açıklanmasını istemeyen narkotik mensupları da bu kanunla ilgili endişelerini bizimle paylaşmış durumda.

CHP'li Yaman, "Bağımlılık tedavisinde sıkıntılı bir durumdayız. Bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaçlar yok. Esrar masum değil. Sanki mülayim bir vitaminmiş gibi eczanelerden satışa sunuyoruz. Hekimin reçete etmesi için baskı kullanılabilir" uyarılarında bulundu.