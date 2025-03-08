Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının gündemine, Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu da dahil edildi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için çaba gösterdiğini belirterek, "Bu çerçevede, Suriye'nin İİT üyeliğine dönüşünün yolu açıldı" açıklamasında bulundu.
Toplantıda, Türkiye'nin katkılarıyla kabul edilen bir karar tasarısı sonrasında, Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıya alınan İİT üyeliği yeniden canlandırıldı. Kararın kabulünün ardından Suriye'nin yeni hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edilerek, ülkesini temsilen İİT masasında yerini aldı.
İİT üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin süreç, 2012 yılında Suriye'deki iç savaşın başlangıcında, Esad rejiminin halkına yönelik şiddetinin hız kazanmasının ardından başlatılmıştı. 24 Haziran 2012'de Cidde'deki Bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi toplantısında, Suriye'nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına karar verilmişti. Ardından, 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen 4. İİT Olağanüstü Zirvesi'nde, Suriye'nin üyeliği kesin olarak askıya alınmıştı.