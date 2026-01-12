Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de konuşuluyor. İçinizden Biri Ekrem Açıkel Türkiye'de yaşayan asgari ücretli vatandaşlar ile KKTC'de yaşayan asgari ücretliler arasındaki farkı canlı yayında anlattı.

'BİZ NEDEN DÜŞÜK ALIYORUZ'

"- Canım Kıbrıs Türk'üm daha fazla asgari ücret alsın ama sorun biz neden düşük alıyoruz.

- KKTC'de 52 Bin 738 lira asgari ücret. Yılda 12 Bin lira da destek veriliyor. En düşük emekli maaşı ise 40 Bin liralarda.

- Bakın komşumun ineği ölsün mantığıyla olmaz. Hepimizin ineği olsun 60 kilo süt versin.

- KKTC'de asgari ücretin tanımlaması yapılıyor. oradaki tanımlama Türkiye'nin çok ötesinde.

"İşçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım çağdaş düzeyde sağlık, eğiitim kültür dinlenme eğlence vb temek gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır"

"- Kıbrıslım memnun değil. Peki neden?

- Elektrik ciddi sorun, market fiyatları yüksek, kara para tüm güveni yok etti, Euro farkına rağmen Rumlardan alışveriş daha hesaplı"