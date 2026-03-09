İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

'NATO MÜTTEFİKİNİ HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI SAVUNUR'

NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

Konuya dair Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi yer alıyordu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Geçen hafta İran'dan ateşlenen bir balistik füze de Türk hava sahasına yöneldiğinin anlaşılması üzerine NATO unsurlarınca havada imha edilmiş, NATO'nun ateşlediği önleyici mühimmatın parçaları Hatay ilinin Dörtyol ilçesine düşmüştü.