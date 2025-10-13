Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 493 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa’nın en çok telefonla konuşan ülkesi olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade etti.

81,8 MİLYAR DAKİKA, 155 BİN YILA DENK

Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" dedi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu belirtti. Bir önceki çeyreğe göre mobil trafikte yüzde 8,8, sabit hatlarda ise yüzde 5,8’lik artış yaşandığını aktardı. Uraloğlu, konuşma trafiğinin büyük bölümünü oluşturduğunu vurgulayarak, “Toplam trafiğin yüzde 95,8’i mobilden mobile gerçekleşti” dedi.