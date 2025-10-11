DEM Parti’nin son grup toplantısında Diyarbakır’dan Ankara’ya “Umut Hakkı” için yürüyen kadınlar “Yaşasın Başkan Apo” sloganı attı.

Slogan kamuoyunda tepki toplarken, DEM ile AKP arasında da krize neden oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye geldi.

Zorlu, gazetelerin sorularını yanıtladı.

'BİR PROVOKASYONA ASLA İZİN VERİLMEMELİ'

Meclis'te atılan Abdullah Öcalan sloganlarına ilişkin Zorlu, "Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Eğer bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak, herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Bir provokasyona da asla izin verilmemelidir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.