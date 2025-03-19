Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Vatan Emniyet'e giderek Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AÇIKLAMADA KESİNLİKLE GÖREMİYORUZ"

*Bugün sabaha yine adil yargılanma hakkı ihlalleriyle dolu bir soruşturma süreciyle başladık. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, davet edildiğinde geleceği bilinen kişilerin sabahın erken saatlerinde gözaltına alınması ancak bazı şartların oluşmasıyla mümkündür.

*Bu anlamda bu şartların neler olduğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada kesinlikle göremiyoruz.

*Kaldı ki devamında yürüyen süreçte Başsavcılığın açıklamasında özellikle bir kişiye dönük olarak açıkça masumiyet karinesini ihlal eden lekelenme hakkını yok sayan bir açıklamayla sürecin en baştan ilk düğmenin yanlış iliklenerek ve ciddi adil yargılanma hakkı ihlalleriyle başladığına şahit olduk.

"BÜRO BAŞKANLARI TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİZ"

*Türkiye Barolar Birliği olarak hemen yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik ve yarın İstanbul'da tüm barolarımızın, baro başkanlarımızın katılımıyla olağanüstü bir baro başkanları toplantısı düzenleyeceğiz.

*Bu nedenle ben İstanbul'a geldim. Az önce Ekrem Bey'le görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde. Henüz kendisinin ifade süreci başlamadı. Kolluk görevlilerinin nezaketli tavrından dolayı teşekkürlerini özellikle iletti.

*Moralinin, sağlığının son derece yerinde olduğunu, kendisini millete emanet ettiği söylemini tekrarladı bizlere.

'Bugün yaşanan gözaltı dünkü diploma ihlali sürecini tartışmayı da engelledi'

*Tabii bugün yaşanan ağır süreç dün yaşanan bize göre daha ağır süreci de unutturmamalı. Dün bir diploma ihlaliyle hukuki güvenlik ilkesinin yerle yeksan edildiği bir süreçle karşılaştık. Maalesef bugün yaşanan gözaltı dünkü diploma ihlali sürecini tartışmayı da engelledi.

*Hukuki güvenlik ihlali dediğimiz konu hukuk devletinin temelidir. Siz bu ihlali yaptığınız anda hukuk devletini çökertirsiniz. Bir idari işlemle 30 yıllık bir diplomanın iptali bu ülkenin artık bir hukuk devleti olmadığının açık ilanıdır.

*Bunu buradan özellikle tekrarlamak gerekiyor. Devam eden soruşturma sürecine ilişkin olarak biz dosyanın ayrıntılarını bilmiyoruz. Başsavcılığın açıklaması ve yürütülen soruşturma usulünün içerik olarak adil yargılanma hakkı ihlallerine vurgu yapmak durumundayız.

"HAK İHLALLERİNİN DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TOPLANACAĞIZ"

*Sabahın erken saatlerindeki gözaltı süreciyle başlayan ve bu saate kadar devam eden pratiğin adil yargılanma hakkını açıkça ihlal ettiğini buradan tekrar vurgulamak gerekiyor.

*Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak bu süreci son dönemde artarak devam eden hak ihlallerinin değerlendirmek üzere yarın toplantımızı yapacağız.

*Aynı zamanda cuma günü ilk defa tarihimizde bir baronun başkanının ve yönetiminin görevden alınması istemli davanın kuvvetle muhtemel karar duruşması olacak.

*Bu anlamda yine cuma günü de o davayı da takip edeceğiz. Aynı zamanda bu soruşturma süreçlerini de takip etmek üzere burada bulunacağız.