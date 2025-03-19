TBB Encümenliği, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"VAHİM BİR BOYUTA ULAŞTI"

*31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, iktidar tarafından belediyelere ve millet iradesine yönelik hukuksuz uygulamalar sistematik bir şekilde artırılarak sürdürülmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun siyasi baskıyla önce diploması iptal edilmiş, saatler sonra seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla bu müdahaleler daha da vahim bir boyuta ulaşmıştır.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA VURGU YAPILDI

*Belediye başkanlarımızın gözaltına alınmaları ülkemizin köklü demokrasi kültürüne büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bugün Türkiye demokrasisi ağır bir darbe almıştır, yaşananlar asla unutulmayacaktır.

*Bu tür uygulamalar, Türkiye’yi demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden hızla uzaklaştırmakta; toplumsal barışı, ekonomik istikrarı ve ülkemizin uluslararası itibarını ciddi şekilde zedelemektedir.

*Seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırabilecek her türlü girişimin karşısında durulmalı, bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir.

*Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Hukuk temelinden yoksun girişimler tüm ülkeyi derinden etkilemektedir.

*Bilinmelidir ki Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Hukuka ve demokrasiye inanan tüm halkımızla beraber çocuklarımızın geleceği için demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkacağız.