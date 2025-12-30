Türkiye kış soğuğuna boğuldu. Kar yağışları ülkenin bir kısmını etkisi altına alırken başta İstanbul olmak üzere bazı şehirler ise kar yağışı için gün sayıyor.

Yoğun kar yağışları bazı şehirlerde okulları tatil etti.

İşte 31 Aralık 2025 günü okulların tatil edildiği iller...

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

SİİRT

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın yoğun kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü, buna bağlı buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi

BOLU

Bolu'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde okullar tatil edildi.

Bolu'da 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı, bugün etkisini yitirdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte yarın kar yağışı bekleniyor. Bolu Valiliği de beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.