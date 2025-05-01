Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. günündeki Marmaris-Aydın etabı kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplanti yaparak Nötral start saat 10:40’ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir.”