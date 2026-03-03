Çekmeköy'de okulda öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için tören düzenlendi.

Olayın yaşandığı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler Fatma Nur Çelik'in içten ve sevecen bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

"Kimsenin böyle bir yapacağı aklımıza gelmezdi' diyen bir kız öğrenci ise Çelik'in çok iyi ve neşeli bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

SENDİKALARDAN GREV KARARI

44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından eğitim sendikaları İstanbul'da grev kararı aldı.