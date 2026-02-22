Milli Eğitim Bakanlığı ismindeki ‘Milli’ sıfatını unuttu. Okullarda laik eğitime aykırı olduğu, çocuklar arasında ayrımcılığa yol açtığı ve pedagojik sıkıntılar doğuracağı için tartışılan uygulamalar devam ediyor.

HER ŞEHİRDE VAR

Okullardaki “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliklerinde çocuklara yönelik tartışmalı uygulamalar yapılıyor. Bazı okullarda çeşitli ibadetlerin yer aldığı kartların bulunduğu ‘Askıda ibadet’ adıyla bir uygulama başladı. Bu kartlarda “10 Fatiha okuyalım’’, “Bir peygamber kıssası öğrenelim”, “Teravih namazına gidelim’’ gibi ifadeler yer aldı.

Ankara’daki Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu, Çorum İskilip Atatürk Ortaokulu, Sultanbeyli Anadolu Lisesi ve Bilecik Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi gibi çok sayıda okulda ‘Askıda ibadet’ uygulaması yapılıyor.

Askıdan bir zarf alınıyor ve içinde yazan ibadet yerine getiriliyor.

GÖREV KARTLARI

Okullardaki ‘Askıda ibadet’ panolarında öğrenciler için ibadet istekleri yer yer alıyor. Askıdaki ibadet kartlarında “10 Fatiha okuyalım. Bir peygamber kıssası öğrenelim. Teravih namazına gidelim. Bir sahabenin hayatını öğrenelim. Ramazan’la ilgili bilmece öğrenelim. Ramazan’a ulaştığın için şükret ve vakit namazı kıl” gibi notlar bulunuyor. Uygulamada, öğrenciler, çektikleri kartlarda yazılı ibadetleri yerine getiriyor.

Henüz s harfini bile tam olarak yazmayı öğrenemeyen öğrencilere yaptırılan uygulama velilerin tepkisini çekti.

Okullarda ‘Reyyan kapısı’ kurdular

Birçok okulda sınıf ve kütüphane kapıları yalnızca oruç tutanların geçebileceğine inanılan ‘Reyyan kapısı’ yapıldı. Üzerine “Cennette Reyyan adlı bir kapı vardır oradan sadece oruçlular girer” yazıldı.

Ankara’daki Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu’nda 5. ve 6. sınıflar için yapılan Ramazan etkinliklerinde ‘Reyyan kapısı’ kuruldu. Kapının üzerine, “Cennette Reyyan adlı bir kapı vardır oradan sadece oruçlular girer” yazıldı.

‘SADECE ORUÇLULAR’

Çorum İskilip Atatürk Ortaokulu’nda da durum aynı… Çocukların el işi ile sınıf kapıları Reyyan Kapısı’na çevrildi. Sultanbeyli Anadolu Lisesi’nde de sınıf kapısı ‘Reyyan kapısı’ yapıldı. Bilecik Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde de kütüphane kapısı ‘Reyyan kapısı’ oldu.

Hadislerde, kıyamet günü oruçlu olanın Reyyan kapısıdan girip daha sonra kapının kapanacağı ifade ediliyor. Reyyan, susuzluğu giderilen, anlamına geliyor.