Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır dile getirdiği "en az 3 çocuk" politikası devam ederken, İsviçre'de halk 14 Haziran'da sandık başına giderek sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen "On Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi hakkında kader kararını verecek. Mevcut nüfusun 9,1 milyon civarında olduğu ülkede bu öneri, 2050 yılına kadar kalıcı bir nüfus tavanı oluşturmayı hedefliyor.

NÜFUS 9,5 MİLYONA ULAŞINCA SİNYAL VERİLECEK

SVP'nin "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırdığı tasarıya göre, nüfusun 2050’den önce 9,5 milyonu aşması durumunda alarm zilleri çalacak. Bu eşiğe ulaşıldığında parlamento ve hükümet, özellikle sığınma hakları ve aile birleşimi konularında kısıtlayıcı yasal adımlar atmak zorunda kalacak.

Girişim metni, nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaların yeniden müzakere edilmesini şart koşuyor. Eğer alınan tüm önlemler 10 milyon sınırını korumaya yetmezse, son çare olarak Avrupa Birliği ile imzalanan "kişilerin serbest dolaşımı anlaşması" feshedilebilecek.

KONUT VE ALTYAPI KRİZİ GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Referandum kampanyasını yürütenler, kontrolsüz nüfus artışının ülkenin altyapısını zorladığını, kira fiyatlarını rekor seviyelere çıkardığını ve ulusal kimliği zedelediğini savunuyor. Destekçiler, bu girişimin göçü kontrol altına almak için en rasyonel yol olduğunu öne sürüyor.

Hükümet ve parlamento çoğunluğu ise bu sınırlamaya karşı çıkıyor. Yetkililer, böylesine keskin bir nüfus freninin mevcut sorunları çözmek yerine, iş gücü piyasası ve ekonomi başta olmak üzere İsviçre için yeni krizlere yol açacağı uyarısında bulunuyor.

ASKERLİK VE KAMU HİZMETİ DE OYLANACAK

Haziran ayındaki referandum sadece nüfus sayısıyla sınırlı kalmayacak; seçmenler aynı zamanda kamu hizmeti reformu için de oy kullanacak. Parlamento tarafından onaylanan bu reform, ordudan ayrılıp sivil hizmete geçen asker sayısını azaltmayı amaçlıyor.

Hükümet, bu sıkılaştırma adımıyla yıllık yaklaşık 6 bin 600 olan sivil hizmet alımlarını 4 bin seviyesine çekmeyi hedefliyor. İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi uyarınca, 100 bin imza ile sunulan bu önergeler halktan onay alırsa doğrudan yasal statü kazanacak.