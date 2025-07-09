İngiltere'de 10, Türkiye’de ise 13 milyon kişiyi etkileyen migren hastalığı, milyonların yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Tam olarak nedeni bilinmeyen ve kesin tedavisi bulunmayan migren, insanların gündelik hayatını, iş performansını ve sosyal ilişkilerini derinden etkileyebiliyor. Ağrılar bazen saatler, bazen günlerce sürebiliyor. Bu nedenle, sosyal medyada paylaşılan her yeni yöntem, migren hastalarının ilgisini çekiyor.

“MCMİGREN MENÜSÜ” SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

BBC'nin aktardığı habere göre son günlerde TikTok’ta yayılmaya başlayan ve "McMigren Menüsü" olarak adlandırılan yeni bir yöntem, dikkat çekiyor. Migren hastası birçok kişi, normal bir kola ile tuzlu patates kızartması yemenin ağrıları hafiflettiğini iddia ediyor. Kullanıcılar, atak anında bu menünün migreni yatıştırdığını savunarak deneyimlerini videolarla paylaşıyor.

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan Nick Cook da bu yöntemi deneyenlerden biri. Haftada beş gün çalıştığını ve sürekli yanında “bir cüzdan dolusu ilaç” taşıdığını söyleyen Cook, atakların geldiğini önceden hissettiğinde kola içmenin bazen ağrısını hafiflettiğini ifade ediyor. Ancak Cook, bu yöntemin ilaçların yerini alamayacağını vurguluyor:

“Bu hastalıkla yaşıyorsanız, her şeyi denersiniz.”

TUZ, ŞEKER VE KAFEİN: GEÇİCİ BİR RAHATLAMA MI?

Kronik migren ağrılarıyla mücadele eden 27 yaşındaki Kayleigh Webster ise, patates kızartmasındaki tuzun migren atağını yavaşlattığını söylüyor. Ancak o da temkinli konuşuyor:

“Yardımcı oluyor ama kesinlikle bir tedavi değil. Migren, karmaşık bir beyin hastalığı.”

Kafein ve tuz gibi maddelerin sinir sistemini etkileyebildiği bilinse de, uzmanlar bu gıdaların düzenli tedavi aracı olarak kullanılmasının riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Migren Vakfı’ndan Aile Hekimi Dr. Kay Kennis, kolada bulunan kafeinin bazı kişilerde sinir sistemini uyararak ağrıyı hafifletebileceğini ancak bunun bilimsel olarak netleşmiş bir tedavi yöntemi olmadığını belirtiyor:

“Çok fazla kafein tetikleyici de olabilir, uzun vadede durumu kötüleştirebilir.”

Kennis ayrıca fast food ürünlerinin içerdiği yüksek orandaki tiramin maddesinin migren ataklarını tetikleyebileceğini de ekliyor. Uzmanlar, bu nedenle hızlı tüketilen işlenmiş gıdaların dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BİLİMSEL GELİŞMELER VE YENİ İLAÇLAR

Migren üzerine çalışan nörolog Prof. Peter Goadsby ise migren araştırmalarına son yıllarda daha fazla bütçe ayrıldığını ve bu sayede yeni ilaçların geliştirilmekte olduğunu söylüyor. Özellikle “gepant” adı verilen yeni nesil ilaçların, ağrı sinyallerini taşıyan reseptörleri engelleyerek migren atağını başlamadan durdurabileceği ifade ediliyor.

Goadsby, yaşam tarzı değişikliklerinin de önemine dikkat çekerek şunları ekliyor:

“Beyninize dikkat edin. Uyarı işaretlerini tanıyın: esneme, halsizlik, mod değişimleri, tuz veya şeker isteği... Bunları hissediyorsanız, vücudunuzu dinleyin — TikTok’u değil.”

MİGRENLE YAŞAM: KISITLI BİR DÜNYA

Nick Cook’un migrenle kurduğu yaşam tarzı, hastalığın günlük hayata etkisini çarpıcı şekilde özetliyor. Alkol kullanmadığını, kapalı havalarda bile güneş gözlüğü taktığını, seyahate çıkarken yanına özel yastık, elma ve atıştırmalıklar aldığını anlatıyor.

“Çünkü aç kalmak bile atağı tetikleyebiliyor. Arkadaşlarım sabaha kadar içip eğlenirken ben erkenden yatağa çekildim. Ama bu benim hayatım ve bu şekilde yaşıyorum.”