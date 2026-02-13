Türkiye meyve piyasasına hızlı bir giriş yapan ve "süper meyve" kategorisinde değerlendirilen liçi ve pomelo, tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Egzotik meyvelere olan talebin artmasıyla birlikte market ve pazar tezgahlarında bu iki ürünün satış hızı dikkat çekiyor.

Güncel piyasa verilerine göre, küçük boyutuna rağmen yoğun aromasıyla bilinen liçinin kilogram fiyatı 300 TL seviyelerinde seyrediyor. Devasa boyutuyla dikkat çeken narenciye türü pomelo ise adet bazında 160 TL’den alıcı buluyor.

KRAL MEYVESİ OLARAL BİLİNİYOR

Asya kökenli bir meyve olan liçi (Lychee), sert ve pürüzlü kabuğunun altındaki şeffaf, sulu dokusuyla bilinir. Taze tüketimin yanı sıra salatalarda, kokteyllerde, tatlılarda ve dondurma yapımında tercih edilir. Kurutularak çaylara aroma vermek amacıyla da kullanılıyor.

Yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle bilinen bu meyve, aynı zamanda güçlü antioksidan bileşenlere sahip.

DEV NARENCİYE

Turunçgiller ailesinin en büyük üyesi olan pomelo, kalın kabuğu ve hafif tatlı-mayhoş aromasıyla diğer narenciyelerden ayrışıyor. Genellikle dilimlenerek taze tüketilir. Kabukları reçel ve şekerleme yapımında kullanılırken, suyu soslarda ve içecek karışımlarında değerlendirilir.

Lif bakımından oldukça zengin ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Kalp sağlığını destekleyen potasyum ve hücre onarımına yardımcı olan B vitamini gruplarını bünyesinde barındırır.

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Tüketicilerin bu egzotik meyvelere yönelmesinde, hem farklı lezzet arayışları hem de meyvelerin sunduğu yüksek besin değerleri etkili oluyor. Satış noktalarından alınan bilgiler, yüksek fiyatlarına rağmen her iki meyvenin de stoklarının hızla tükendiği yönünde.