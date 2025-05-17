Gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran'da başlayacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçi ağırlayacak.

EFES ANTİK KENTİ

Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi 23.00'e kadar açık tutacak.

Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu’nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları nedeniyle de tarih meraklılarının rotasında yer alıyor.

UYGARLIKLARI BULUŞTURAN HEYKELLER

Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilenleri arasında bulunan Adıyaman Nemrut ören yeri 04.00-09.00 arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 150 metre yükseklikte Nemrut Dağı yamaçlarındaki ilgi çekici anıtsal heykeller, Helenistik dönemin görkemli kalıntıları arasında bulunuyor.

Heykellerin, Helen I. Antiochos'un annesinin Hellen, babasının ise Pers soyundan gelmesinden dolayı Batı ve Doğu arasında köprü olduğu ve uygarlıkları buluşturduğu kayıtlara yansıyor.

1987'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve Kommagene Kralı I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnetini göstermek için kireç taşı bloklarından yaptırdığı iyi korunan sekiz ila 10 metrelik heykeller, Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilenleri arasında.

ASPENDOS, PATARA VE SİDE ÖRENYERİ

140 yıllık tarihiyle endüstri mirasının önemli öğelerinden Alsancak Tekel Fabrikası, 2023'te Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak tarih meraklılarına kapılarını açtı. Fabrika 21.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'daki çeşitli müze ve örenyeri de gece müzeciliğinden faydalanarak, daha çok ziyaretçiyle buluşacak. Bu kapsamda Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Nekropol Müzesi ile Aspendos, Patara ve Side örenyerleri de 22.00’ye kadar açık.

Didim Apollon Tapınağı 21.00’e, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 22.00’ye, Denizli Hierapolis örenyeriyse 23.00’e kadar gezilebilecek.

BAŞKENTTE İKİ MÜZE AKŞAM SAATLERİNDE AÇIK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da bir Hitit müzesi kurulması direktifiyle açılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi gece müzeciliği kapsamında açık.

Hititlerden Urartulara, Sümerlerden Frig uygarlıklarına Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi geçmişini sergileyen müze 21.00'e kadar açık.

Öte yandan Ankara Etnografya Müzesi de 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

GALAT KULESİ 23.00'E KADAR AÇIK

İstanbul'daki çeşitli müzeler de gece müzeciliğinden yararlanacak. İstanbul Arkeoloji Müzeleri (kapalı alanları hariç), Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi 22.00'ye kadar açık olacak.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Galata Kulesi de 23.00'e kadar açık.

Nevşehir'in doğal güzellikleri de gece müzeciliğinden faydalanacak. Bu kapsamda Zelve-Paşa Bağlar Örenyeri ile Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Özkonak Yeraltı Şehri 21.00'e kadar gezilebilecek.

Samsun ve çevresinden Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserleri bünyesinde barındıran ve geçen yıl yeni hizmet binasında ziyaretçilerini ağırlayan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de 22.00'ye kadar açık.

Gece müzeciliği kapsamında 21.00'e kadar açık olan diğer müzelerse şöyle:

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Erzurum Müzesi