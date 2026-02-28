İlk kez 2018-19 sezonunda Altay ile Türk futboluna adım atan ve İzmir temsilcisinde 4 sezon gol krallığı yaşadıktan sonra Şanlıurfaspor, Bandırmaspor formaları giyen Marco Paixao, 41 yaşında futbolu bıraktı.
Son olarak Bandırmaspor'dan bedelsiz gittiği Yunanistan 2. Lig ekibi Kallithea'da oynayan Portekizli golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.
1. LİG'DE 4 KEZ GOL KRALI OLDU
1. Lig'de Altay ile yıldızlaşan ve İzmir ekibinde 4 kez gol krallığı yaşayan Paixao'nun tacı taktığı sezonlardaki gol sayısı şöyleydi:
2018-19: 29 gol
2019-20: 22 gol
2020-21: 22 gol
2022-23: 21 gol.