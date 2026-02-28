İlk kez 2018-19 sezonunda Altay ile Türk futboluna adım atan ve İzmir temsilcisinde 4 sezon gol krallığı yaşadıktan sonra Şanlıurfaspor, Bandırmaspor formaları giyen Marco Paixao, 41 yaşında futbolu bıraktı. Son olarak Bandırmaspor'dan bedelsiz gittiği Yunanistan 2. Lig ekibi Kallithea'da oynayan Portekizli golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 1. LİG'DE 4 KEZ GOL KRALI OLDU 1. Lig'de Altay ile yıldızlaşan ve İzmir ekibinde 4 kez gol krallığı yaşayan Paixao'nun tacı taktığı sezonlardaki gol sayısı şöyleydi: 2018-19: 29 gol 2019-20: 22 gol 2020-21: 22 gol 2022-23: 21 gol.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.